Станцию водоподготовки построят в подмосковном Подольске
В подмосковном Подольске на водозаборном узле «Деснинский» построят новую станцию водоподготовки. Площадь современного здания превысит 1,7 тыс. кубометров, высота водонапорной башни составит 23 м. Появится система резервуаров-отстойников.
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета, мощность станции составит 46 тыс. кубометров в сутки. Окончание строительства запланировано на 2027 год.
По словам главы округа Григория Артамонова, благодаря реализации проекта тысячи жителей гарантированно получат воду, очищенную от примесей, безопасную и по-настоящему качественную.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году на улучшение водоснабжения и водоотведения по госпрограмме в регион направят 54,8 млрд рублей.
14 мая стало известно, что в Московской области с начала дорожного сезона по нацпроекту отремонтировали покрытие на 23 участках региональных трасс. Дорожники ведут работы больше чем на 220 участках дорог муниципальной и региональной сети. Работы прошли по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Так, в 15 округах на региональных участках уложили 33 км покрытия. Полностью завершен запланированный ремонт дорог местного значения в Люберцах и Реутове.