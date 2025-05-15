Рубио отметил невозможность решения конфликта на Украине военным путем

Конфликт на Украине не может быть решен военным путем. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО 15 мая, трансляция которой велась на YouTube-канале Reuters.

«Этот <конфликт> будет завершен не военным, а дипломатическим путем», — отметил он.

Рубио также подчеркнул, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп открыт к любому механизму, который приведет к урегулированию украинского кризиса.

«Он открыт к любому механизму, который приведет к миру. Мы хотим видеть прогресс. Какой бы механизм ни вырисовывался или какой бы процесс ни происходил, мы открыты к конструктивному диалогу», — заключил госсекретарь.

12 мая Трамп заявил, что встреча представителей России и Украины в Стамбуле является очень важным событием. Американский лидер выразил уверенность, что в ходе переговоров могут быть достигнуты значительные результаты, которые будут способствовать мирному урегулированию конфликта.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая. Позднее глава государства утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.