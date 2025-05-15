Циклон принесет дожди на Кольский полуостров
Кольский полуостров в четверг, 15 мая, окажется под влиянием северо-западной, западной периферии циклона. В центре циклона окажется Республика Коми.
На территории Мурманской области ожидается переменная облачность, возможны дожди. Ветер будет умеренным, температура воздуха не поднимется выше +11 градусов, пишет ИА «Би-порт» со ссылкой на Мурманское УГМС.
В Мурманске столбики термометров опустятся до +3 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–9 м/с, на северо-востоке Баренцева моря скорость южного ветра составит 15 м/с.
Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха в Москве вернется к климатической норме в последние дни мая. Метеоролог отметила, что первые 11 дней месяца оказались холоднее нормы на шесть-семь градусов.
В свою очередь, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что май в Москве, в отличие от теплой зимы и аномально жаркого апреля, может продемонстрировать антирекорд.