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В отношении работающих по заданию СБУ жителей Крыма возбудили уголовные дела

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Фото: Global Look Press/Sergey Petrov
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В отношении двух жителей Севастополя возбудили уголовные дела. Их подозревают в сборе информации и организации терактов в Крыму, направленных против армии РФ, по поручению Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 15 мая проинформировали в управлении ФСБ по республике и городу Севастополю.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Севастополя, которые подозреваются в государственной измене», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что 53-летнего жителя Севастополя завербовала СБУ при использовании мессенджера Telegram. Ему, согласно заданию, было необходимо забрать телефон для сокрытия связи, который находился в тайнике городского кладбища. Житель планировал с помощью мобильного устройства передавать сведения ВСУ о позициях вооружения и военной техники российской армии. Это было необходимо противнику для установления целей и нанесения по ним удары.

Другого задержанного, 51-летнего жителя города, завербовал агент СБУ, которого разоблачили. Мужчина передавал противнику информацию о местах положения в Севастополе объектов ВС РФ. В дальнейшем полученные сведения использовала иностранная разведка с целью точного нанесения ракетных ударов. Мужчина также хранил по месту жительства компоненты самодельного взрывчатого устройства.

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Ранее, 7 мая, сообщалось о задержании трех уроженцев Украины, которые по заданию Киева собирались устроить взрыв у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области во время митинга. Они предприняли неудачную попытку подрыва автомобиля с российскими бойцами и планировали убить сотрудника администрации Голопристанского округа с помощью самодельного взрывного устройства.

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