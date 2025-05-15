Работы из 34 галерей представят на Международной ярмарке в Петербурге
В Санкт-Петербурге сегодня, 15 мая, открывается III Международная ярмарка современного искусства RAF. Свои работы в пространстве «Севкабель порт» представят 87 художников из ЮАР, Грузии, Таиланда, Германии и России. На экспозиции будут картины из 34 галерей.
Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на замгендиректора «СЕвкабель порта» Валентину Антюшину, RAF — это важная часть экосистемы, которая направлена на поддержку современного искусства. Ярмарка показывает разнообразие направлений от галерейных проектов до экспериментальных форматов и от digital до паблик-арта.
Выставка будет работать до 18 мая. Среди участников ярмарки — выпускники крупнейших российских и зарубежных школ современного искусства. Работы представят Школа Родченко, Академия художеств имени Репина, Британская высшая школа дизайна, Лондонский университет искусств, Институт Бакштейна, Академия Штиглица, Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета Большого и Мариинского театров заявил, что культурное достояние и творческое богатство являются фундаментом для консолидации российского общества. Обращаясь к членам совета, он подчеркнул, что поддержка различных проектов в сфере культуры — это большой вклад в укрепление единства России.