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Подростки по заданию куратора с Украины подожгли машину в Марий Эл

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Фото: СУ СК РФ
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Подростки за 32 тыс. рублей по заданию куратора с Украины подожгли машину с патриотической символикой в Марий Эл. Об этом 15 мая сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«Двое из них вступили в запрещенную в России террористическую организацию, а затем по указанию куратора, предположительно, находящегося на Украине, за 32 тыс. рублей в деревне Рябинка Медведевского района облили горючей жидкостью и подожгли автомобиль с патриотической символикой. Причинен ущерб на сумму не менее 550 тыс. рублей», — говорится в публикации канала.

Уточняется, что они уже арестованы.

Подобные инциденты ранее происходили и в других регионах России. В Удмуртии несовершеннолетнего привлекли к ответственности за пропаганду террористической идеологии в мессенджерах. Эта ситуация повторилась и в Ростове-на-Дону, где был задержан подросток за изготовление взрывного устройства.

По словам сотрудников СК РФ, они продолжают работу с молодежью, которая подверглась влиянию деструктивной идеологии, и проводят мероприятия в образовательных учреждениях для предотвращения таких происшествий.

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12 мая пресс-служба генерального прокурора Украины сообщила о задержании двух подростков за попытку взорвать сотрудников полиции самодельной взрывчаткой в Ровненской области. Уточняется, что после установления личностей злоумышленники были задержаны. По ходатайству прокуратуры подозреваемые были заключены под стражу без внесения залога.

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