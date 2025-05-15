Режим ЧС ввели в городе на юге Хакасии из-за подтоплений
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в городе Абаза на юге Хакасии, где начались подтопления из-за подъема уровня воды в реке Абакан. Об этом 15 мая сообщила мэр Валентина Филимонова в своем Telegram-канале.
«Идет перелив дороги на Арбаты, с 12:00 проезд закрыт. Идет подтопление огородов улицы Красноармейской, Береговой. В риске дачные общества. На дамбе организовано дежурство по охране порядка. Рост воды в реке будет продолжаться в течение дня», — написала она в Telegram-канале.
Филимонова также попросила горожан соблюдать меры безопасности и быть готовым к эвакуации.
30 апреля режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня введен в Тюменской области из-за паводка в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов.