Росгвардия уничтожила 15 украинских БПЛА в Херсонской и Запорожской областях
Росгвардейцы сбили 15 вражеских беспилотников, которые пытались атаковать объекты инфраструктуры на территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом 15 мая сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
«В результате слаженных и четких действий росгвардейцев противник своих целей не достиг», — говорится в публикации канала.
Уточняется, что сбитые БПЛА переданы для изучения компетентным органам.
15 мая в Минобороны РФ сообщили об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Уточняется, что БПЛА были ликвидированы над территориями Ростовской и Белгородской областей.