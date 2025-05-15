ФСБ задержала 57 администраторов каналов и чатов Telegram с контентом о терроризме
ФСБ России задержала 57 администраторов каналов и чатов Telegram, которые были созданы с целью распространения террористических и неонацистских взглядов. Об этом 15 мая проинформировали в ведомстве.
Подозреваемых задержали в результате проведения правоохранительными органами предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида. У 57 администраторов каналов и чатов Telegram обнаружили переписки с украинскими кураторами. В них содержалась информация, направленная на поэтапное совершение диверсионно-террористической деятельности, создание и применение средств для ее реализации.
Правоохранительным органам также удалось задержать еще шесть человек. Они собирались организовать вооруженное нападение на образовательные учреждения, расположенные в Москве, Тюмени, насильственные акции в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле. В местах, где проживают подозреваемые, были изъяты вещества для создания самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы по организации нападений. У них также находились символика, пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.
Правоохранительные органы приняли меры профилактики, направленные на 305 несовершеннолетних лиц, которые подверглись воздействию зарубежных модераторов. Как уточнила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, также были возбуждены уголовные дела в отношении сторонников террористических запрещенных организаций.
Ранее, 8 апреля, глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что с начала текущего года было предотвращено 47 террористических преступлений с участием молодежи. По его словам, за последние три года провели задержание свыше 2,5 тыс. молодых людей.