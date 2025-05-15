Главу минпромторга Новосибирской области арестовали по делу о превышении полномочий
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- Главу минпромторга Новосибирской области арестовали по делу о превышении полномочий
Министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова арестовали по делу о превышении должностных полномочий. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Прокуратура поддержала в суде ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении министра промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО», — говорится в Telegram-канале.
Отмечается, что наказание предусмотрено по «в» и п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Суд постановил: заключить фигуранта под стражу на срок один месяц и 29 суток — до 12 июля 2025 года.
13 мая в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Андрея Гончарова возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в период с мая 2023 года по январь 2024 года мужчина уменьшал количество товаров, которые поставлялись по госконтракту, а также незаконно производил оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму около 95 млн рублей.