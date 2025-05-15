Эксперт рассказала о мошеннической схеме с уточнением рабочего стажа
Мошенники начали активно звонить россиянам и выдавать себя за сотрудников Пенсионного фонда для того, чтобы завладеть их аккаунтами на портале «Госуслуг». Об этом 15 мая рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.
Она рассказала, что в ходе звонка мошенники сообщают россиянам об ошибке, возникшей в пенсионном стаже, а затем предлагают записаться в электронную очередь для визита в офис, чтобы уточнить имеющиеся данные.
Эксперт уточнила, что для этого жертву просят назвать код из СМС от портала «Госусулуг», на котором хранятся данные о трудовом стаже.
«При любых вопросах надо класть трубку, а информацию уточнять по официальным телефонам ведомства», — отметила Храпунова в беседе с «РИА Новости».
15 мая агентство «СберМаркетинг» и компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE рассказали о статистике кибермошенничества в России за последний год. По их словам, этот показатель достигает 97%.