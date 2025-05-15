Моряки сняли попытку захвата судна эстонскими ВМС и авиацией НАТО
Моряки сняли попытку захвата судна JAGUAR эстонскими Военно-морскими силами (ВМС) и авиацией НАТО. Кадры в распоряжение «Известий» поступили 14 мая.
Уточняется, что ВМС Эстонии и авиация НАТО пытались захватить судно в нейтральных водах. JAGUAR направлялся в Приморск под флагом Габона. Эстонские военнослужащие предпринимали попытки заставить корабль уйти из международных вод в территориальную акваторию страны. Там бы его смогли задержать в рамках закона.
Моряки балтийской республики также угрожали тараном. Они дважды пытались высадить десант с вертолета. Для провокации Эстония задействовала патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», десантный вертолет, самолет PZL M28, самолеты МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Польши.
В свою очередь, JAGUAR продолжил, в соответствии с прежним маршрутом, держать курс в Приморск.
30 апреля помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о необходимости применения мер по нейтрализации угроз безопасности России на море из-за нынешней военно-политической обстановки.