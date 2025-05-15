Реклама
Прямой эфир
Мир
Правительство Турции усилило меры безопасности на фоне переговоров РФ и Украины
Мир
Израиль согласился возобновить доставку гуманитарной помощи в Газу
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили два БПЛА ВСУ над территорией РФ
Армия
Экипаж танка ВС РФ уничтожил командный пункт ВСУ на красноармейском направлении
Мир
Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом
Армия
Российские военнослужащие зачистили опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении
Экономика
Объем продаж в онлайн-торговле снизился в два раза из-за сбоев в интернете
Мир
Старовойт сообщил о начале изыскательских работ на ж/д участке Решт – Астара
Общество
ФСБ задержала 57 администраторов каналов и чатов Telegram с контентом о терроризме
Армия
В Ростовской области силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА ВСУ
Экономика
Разработчикам видеоигр грозят штрафы до 5 млн за запрещенный контент
Мир
В «Росатоме» рассказали о строительстве АЭС в Киргизии
Мир
Аксенов призвал не относиться серьезно к мнению стран Запада по Крыму
Культура
В МХТ им. Чехова поставили спектакль в жанре «народная сказка для взрослых»
Общество
Сотрудники издательства Individuum были задержаны на фоне обысков в «Эксмо»
Мир
Минюст США выразил желание депортировать ученую Петрову вопреки мнению суда
Общество
В Минтруде положительно оценили распределение праздничных дней в 2026 году

В «Единой России» рассказали о разделах предвыборной программы

0
EN
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В программе «Единой России» на выборах в Госдуму – 2026 будет раздел, посвященный помощи ветеранам боевых действий, заявил «Известиям» секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

«Без этого раздела никак. В нашей программе мы охватим ветеранов всех боевых действий: участников СВО и других конфликтов. Я это подчеркиваю на наших форумах, которые мы проводим в регионах», — сказал Якушев «Известиям».

Напомним, что на съезде ЕР в декабре 2024-го в программу партии был внесен специальный раздел о поддержке участников СВО. «Единая Россия» создаст возможности для профессиональной переподготовки участников спецоперации и членов их семей, а также обеспечит комплексную реабилитацию.

Конкуренция на предварительном голосовании «Единой России» в этом году составляет шесть человек на место. Эта цифра растет с каждым годом, демонстрируя рост внутрипартийной конкуренции, заявил «Известиям» секретарь генерального совета ЕР Владимир Якушев.

«Растет конкуренция, в этом году на предварительном голосовании на одно место в среднем претендуют шесть человек. Среди участников растет количество женщин, участников СВО и молодых людей», — сказал политик «Известиям».

Электронное предварительное голосование проводится в 57 субъектах РФ в рамках 227 избирательных кампаний. На данный момент на сайт ПГ внесено 22 509 заявления от кандидатов, зарегистрировано 21 336 заявлений. Среди кандидатов, подавших заявление на участие в процедуре, 940 — участники специальной военной операции.

В пяти регионах РФ ожидаются сложные избирательные кампании ЕДГ-2025 — рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев «Известиям».

На выборах в гордуму Томска, муниципальных выборах в Забайкальском крае и Хакасии, а также выборах ВДЛ и заксобрания Коми и Костромской области ожидается сложная избирательная кампания, заявил «Известиям» секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.

Всего в сентябре 2025 года пройдут выборы высшего должностного лица в 21 субъекте РФ, в 11 регионах граждане будут избирать депутатов регионального законодательного собрания.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025