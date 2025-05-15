В «Единой России» рассказали о разделах предвыборной программы

В программе «Единой России» на выборах в Госдуму – 2026 будет раздел, посвященный помощи ветеранам боевых действий, заявил «Известиям» секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

«Без этого раздела никак. В нашей программе мы охватим ветеранов всех боевых действий: участников СВО и других конфликтов. Я это подчеркиваю на наших форумах, которые мы проводим в регионах», — сказал Якушев «Известиям».

Напомним, что на съезде ЕР в декабре 2024-го в программу партии был внесен специальный раздел о поддержке участников СВО. «Единая Россия» создаст возможности для профессиональной переподготовки участников спецоперации и членов их семей, а также обеспечит комплексную реабилитацию.

Конкуренция на предварительном голосовании «Единой России» в этом году составляет шесть человек на место. Эта цифра растет с каждым годом, демонстрируя рост внутрипартийной конкуренции, заявил «Известиям» секретарь генерального совета ЕР Владимир Якушев.

«Растет конкуренция, в этом году на предварительном голосовании на одно место в среднем претендуют шесть человек. Среди участников растет количество женщин, участников СВО и молодых людей», — сказал политик «Известиям».

Электронное предварительное голосование проводится в 57 субъектах РФ в рамках 227 избирательных кампаний. На данный момент на сайт ПГ внесено 22 509 заявления от кандидатов, зарегистрировано 21 336 заявлений. Среди кандидатов, подавших заявление на участие в процедуре, 940 — участники специальной военной операции.

В пяти регионах РФ ожидаются сложные избирательные кампании ЕДГ-2025 — рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев «Известиям».

На выборах в гордуму Томска, муниципальных выборах в Забайкальском крае и Хакасии, а также выборах ВДЛ и заксобрания Коми и Костромской области ожидается сложная избирательная кампания, заявил «Известиям» секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.

Всего в сентябре 2025 года пройдут выборы высшего должностного лица в 21 субъекте РФ, в 11 регионах граждане будут избирать депутатов регионального законодательного собрания.