Около 7 тыс. гостей кинопарка «Москино» посмотрели спектакль о Победе

В дни показа кинотеатральной военной реконструкции «Победа! Знамя над Рейхстагом!», который проходил с 1 по 11 мая в кинопарке «Москино» в Москве, пришли около 7 тыс. зрителей. Об этом 15 мая сообщили на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Для постановки была построена уменьшенная копия Рейхстага. Также по обеим сторонам от главного входа установили экраны, на которых транслировали кадры хроники и специально снятые игровые фрагменты. При этом, несмотря на погодные условия, зрительские трибуны были максимально заполнены.

Спектакль проходил с участием артистов Сергея Маховикова, Алексея Колгана, Ивана Замотаева, Сергея Селина, Алексея Кравченко, Виктора Добронравова и других. Помимо этого, поэт Влад Маленко, исполняя в постановке роль корреспондента, прочитал свою поэму «Знамя Победы». На выступлении использовалась раритетная военная техника.

«Идея создать спектакль о взятии Рейхстага пришла мне, когда мы работали в декабре над проектом о первой победе под Москвой. Тогда Влад Маленко исполнял роль военного корреспондента, и я решил продолжить его линию. Получается, что он становится свидетелем той битвы, проходит всю войну и, наконец-то, достигает Рейхстага, чтобы возвестить всему миру о Победе», — поделился режиссер Игорь Угольников.

Кроме того, на показе были задействованы профессиональные каскадерские трюки, в том числе водружение Знамени Победы на высоком куполе. Также звучали знаменитые советские песни «Катюша», «Три танкиста», «Темная ночь» и «День Победы».

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный департамент культуры.

13 мая на Большой сцене Центрального академического театра Российской армии показали военную драму «Знамя Победы». В основу сюжета спектакля легла история о том, как Советская армия брала Берлин. Режиссером постановки стал народный артист России Игорь Угольников. Главные роли исполнили Сергей Селин, Николай Козак, Сергей Колесников.