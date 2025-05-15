Концерн «Калашников» представил новую линейку стрелкового оружия под патрон 5,45
Концерн «Калашников» впервые представил целую линейку стрелкового оружия под патрон 5,45. С новыми автоматами и пулеметами познакомили на подмосковном стрелковом полигоне парка «Патриот».
«Мы должны дать нашим заказчикам наилучшее решение для их боевых задач. В калибре 5,45 есть все возможные форм-факторы, в том числе и пулемет», — рассказал генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.
Пулеметы РПЛ-20 были представлены в двух основных исполнениях: в полноразмерном — для вооружения пехотных частей и в компактном — с укороченным стволом для штурмовых и десантных подразделений.
Кроме того, продемонстрировали автомат АК-12 2023 года, доработанный по итогам опыта применения во время специальной военной операции. И две его новые модификации.
Первая из них — укороченный АК-12К для штурмовых подразделений. Этот автомат получил улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя.
«Компактный автомат именно как изделие появился по обратной связи. При штурмовых действиях полноразмерный автомат не так удобен, при этом эффективная дальность выстрела при штурмовых действиях снижается. Здесь важнее компактность и удобство», — отметил Лушников.
Также концерн «Калашников» показал малогабаритный АК-12СК под тот же патрон — калибра 5,45.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Порядок очереди: штурмовики и десантники получат новый автомат АК-12К