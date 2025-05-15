Начальник ПСЧ приговорен к 2,5 года тюрьмы после гибели двух пожарных под Иркутском
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- Начальник ПСЧ приговорен к 2,5 года тюрьмы после гибели двух пожарных под Иркутском
Начальника пожарно-спасательной части (ПСЧ) в городе Бодайбо Иркутской области приговорили к 2,5 года лишения свободы за вину в гибели двух огнеборцев при тушении многоэтажки. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.
38-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц»).
«22 января 2022 года в городе Бодайбо в переулке Охотничий произошло возгорание 12-квартирного деревянного дома, жильцов которого эвакуировали сотрудники МЧС», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Руководитель операции не проанализировал обстоятельства и не оценил обстановку, как следовало, и направил для тушения двоих своих подчиненных внутрь одной из квартир.
Решение начальника ПСЧ, принятое без необходимой осведомленности о пределе огнестойкости строительных конструкций, привело к гибели пожарных. Их тела обнаружили в подвальном помещении многоэтажки.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении и запретил занимать определенные должности в течение двух лет и шести месяцев.
О гибели двоих пожарных во время тушения дома в городе Бодайбо Иркутской области стало известно в январе 2022 года. Погибли начальник караула внутренней службы Игорь Руснаков 1994 года рождения и пожарный этой же части Вадим Найденов 1997 года рождения. Коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.