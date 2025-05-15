Минюст США выразил желание депортировать ученую Петрову вопреки мнению суда

Минюст США, вопреки решению федерального судьи, снова настаивает на депортации российской ученой Ксении Петровой, которую арестовали по обвинению в провозе незадекларированных эмбрионов лягушек. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил телеканал ABC News.

«Независимо от того, насколько жестко правительство хочет контролировать иммиграционный контроль, оно должно следовать закону <...> Аннулирование визы Ксении было основано на ее предполагаемом нарушении таможенных правил. Закон этого не допускает», — заявил адвокат Петровой Григорий Романовский.

Телеканал подчеркнул, что суд не удовлетворил ходатайство минюста о депортации ученой в Россию и не нашел причин для этого решения.

В апреле агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась освобождать Петрову. Как указано, власти страны отказали российской ученой в условно-досрочном освобождении, поскольку сочли, что она представляет угрозу безопасности Соединенных Штатов.