Жители Селидово рассказали об обстановке в освобожденном городе ДНР

В освобожденном Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) многие местные жители уже оформили российские документы и пенсии, но снять деньги не могут, как и пользоваться интернет-банками: нет ни света, ни интернета. Об этом рассказали горожане.

«Воины дают продукты и лекарства, помогают нам. А света и воды у нас нет. Благо, что у нас источник в Селидово — как говорят, «господня вода», криница. Люди наделали скважин, и это спасает», — поделилась с «Известиями» пенсионерка Любовь.

Зачастую местные жители остерегаются говорить на камеру. Одни объяснили это опасением, что видеофрагменты их интервью потом использует украинская пропаганда, которая вырезает сцены с мирными жителями и переиначивает на свой лад. Другие боятся того, что артиллерия противника будет целенаправленно уничтожать дома тех, кого опознают по сюжетам, а за ними станут охотиться беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Как сообщила местная жительница по имени Ирина, стрельба идет почти каждый день, и она чувствует, как трясется квартира.

В Селидово на момент освобождения города оставалось более 2 тыс. мирных жителей. Из них около 1 тыс. сразу изъявили желание эвакуироваться в тыловые районы ДНР, еще около 1 тыс. продолжают находиться в городе, отметил военный комендант 5-й военной комендатуры подполковник Полищук.

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Глядя в небо: как живут люди в освобожденном армией РФ Селидово