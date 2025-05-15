В МХТ им. Чехова поставили спектакль в жанре «народная сказка для взрослых»
Художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин поставили спектакль «Жил. Был. Дом.» по собственному сочинению. Спектакль состоит из девяти историй, объединенных общим финалом.
В постановке занято два десятка артистов, среди которых Кристина Бабушкина, Игорь Верник, Виктор Хориняк, Владислав Ветров, Анатолий Кот, Павел Чинарев. Работа Хабенского и Цыпкина стала частью проекта «Театр в кино» и нашла воплощение не только на сцене, но и на больших экранах.
Создатели «Жил. Был. Дом.» определяют жанр своей постановки как народную сказку для взрослых, на создание которой Хабенского вдохновило полотно художника Карла Брюллова «Последний день Помпеи». По его словам, именно трагедия итальянского города натолкнула его на мысль о том, возможно ли было избежать последствий извержения Везувия, если бы жители города прислушались к интуиции. Только действие его постановки происходит в типовой многоэтажке. В центре сюжета истории из жизни ее жильцов, объединенные общим финалом.
В быт панельного теремка Хабенский внедрил и животных. Так к 13 персонажам добавились два попугая, две крысы, кот, пес и два ангела.
Киноверсию «Жил. Был. Дом.» показали накануне премьеры в МХТ, 14 мая. В 100 городах страны зрители смогли посмотреть ее на 300 экранах. Самый дешевый билет на сеанс в столичном кинотеатре стоит 850 рублей, а самый дорогой — 2750 рублей. На театральную премьеру 15 и 16 мая аншлаг. Остались билеты только на июньские показы, цены варьируются от 3,5 тыс. на последнем ряду балкона до 25 тыс. в партере.
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Сложное здание: Хабенский и Цыпкин в МХТ поставили сказку для взрослых