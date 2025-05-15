Средства ПВО за ночь уничтожили два БПЛА ВСУ над территорией РФ
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 мая уничтожено два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Уточняется, что БПЛА были ликвидированы над территориями Ростовской и Белгородской областей.
Накануне, 14 мая, в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА. Девять беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря и три — над территорией Белгородской области.