21 человек погиб в результате массового ДТП в Мексике
В массовой аварии на шоссе между мексиканскими штатами Оахака и Пуэбл погиб по меньшей мере 21 человек. Об этом в четверг, 15 мая, сообщило агентство Reuters.
Министр внутренних дел Пуэблы Самуэль Агилар в социальных сетях сообщил, что столкнулись три транспортных средства, неуказанному числу людей понадобилась медицинская помощь.
По данным СМИ, ДТП произошло, когда цементовоз попытался обогнать другое транспортное средство, выехал на встречную полосу и врезался сначала в автобус, а затем в фургон.
Ранее, 12 мая, сообщалось, что грузовой автомобиль столкнулся с трейлером на автодороге Балода-Базаар в округе Райпур (Индия), в результате чего по меньшей мере 13 человек погибли и еще 12 пострадали.