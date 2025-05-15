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В Хабаровском крае подросток устроил ДТП при попытке скрыться от ГИБДД

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Telegram Фото: t.me/Госавтоинспекция района им. Лазо
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Подросток за рулем автомобиля, пытаясь скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, попал в ДТП. Об этом 14 мая проинформировало ГИБДД района имени Лазо.

«На 60-м км федеральной автодороги А-370 «Уссури» водитель транспортного средства Nissan Skyline не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства, в результате совершил наезд на металлическое барьерное ограждение», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

В аварии никто не пострадал. Уточняется, что 17-летнего водителя привлекли к административной ответственности по пяти статьям: управление транспортным средством без прав, отсутствие страховки ОСАГО, повреждение дорожных сооружений, неподчинение требованию полиции и езда на незарегистрированном авто.

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Ранее в тот же день в Курской области рейсовый автобуз ЛиАЗ столкнулся с Hyundai Solaris и Toyota RAV4. В результате ДТП на месте погибли водители обоих легковых автомобилей.

Позже врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная заявила, что количество пострадавших при массовом ДТП увеличилось до 19 человек. Среди них 14-летняя девочка.

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