В Ростовской области силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночную воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силами и средствами ПВО отражена воздушная атака БПЛА в Новошахтинске», — написал он в своем Telegram-канале.
Предварительно, последствий в результате атаки нет. Подробности пока уточняются, добавил губернатор региона.
Накануне Минобороны России заявило об уничтожении силами ПВО одного БПЛА ВСУ над территорией Белгородской области в 21:00 мск.
Ранее, 12 мая, Слюсарь сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили ночную атаку украинских беспилотников в Ростовской области в Каменске. Разрушений и пострадавших не было.