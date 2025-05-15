Экипаж танка ВС РФ уничтожил командный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в Министерстве обороны России.

«Танкисты, используя особенности рельефа местности, скрытно заняли огневую позицию и точными выстрелами уничтожили замаскированный блиндаж ВСУ и укрепленное здание, используемое противником как командный пункт», — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что танкисты в ходе операции применяли тактику непрямой наводки, поразив цели на расстоянии до 10 км 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Благодаря такой методике огонь оставался вне зоны видимости ВСУ, что максимально снизило риск обнаружения.

Каждый снаряд экипажа был точным. Координацию с неба производили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), контролирующих позиции украинских военнослужащих.

«Работали по подступам, по укреплениям врага. <…> Поддерживали нашу пехоту огнем с танка с закрытых огневых позиций. В среднем дистанция от 7 до 10 км. <…> На контракте я с 18 апреля прошлого года, то есть уже год был. Я срочную службу прослужил в 68-м гвардейском танковом полку. Из патриотических соображений я с самого детства обучался в кадетской школе», — поделился наводчик-оператор танка с позывным Реан Истомин.

Накануне, 14 мая, Минобороны России сообщило, что расчеты 130-миллиметровых буксируемых гаубиц М-46 танкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили миномет ВСУ. Уточняется, что сначала разведка с помощью БПЛА выявила замаскированную позицию 120-миллиметрового миномета украинских боевиков. Затем разведданные получил расчет пушки М-46.