WP узнала о просьбах США и Европы к Зеленскому не отказываться от переговоров
США и Европа уговаривали президента Украины Владимира Зеленского не отказываться от участия украинской делегации в переговорах в Стамбуле 15 мая. Об этом 14 мая сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
«Зеленский был на грани отмены участия Украины, пока официальные лица США и Европы не оттащили его от края пропасти во вторник вечером (13 мая. — Ред.)», — говорится в публикации.
По словам собеседников издания, украинский лидер намеревался не только отказаться от личного присутствия на переговорах, но и запретить поездку в Турцию делегации.
Однако, как указано в материале, официальные лица Запада сумели уговорить Зеленского передумать.
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой о прямых переговорах 11 мая, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Украину незамедлительно принять предложение России.
14 мая Путин утвердил состав экспертов для переговоров. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.