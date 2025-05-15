Ученые NASA обнаружили в толще льда Гренландии заброшенную ядерную базу США

Команда ученых NASA во время тестового запуска радарной системы обнаружила в толще ледового покрова Гренландии заброшенную ядерную базу США времен холодной войны. Об этом 13 мая сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, базу Camp Century обнаружили еще весной 2024 года, когда ученые тестировали новый радарный прибор, способный видеть сквозь лед. Под слоем снега они наткнулись на сеть туннелей и сооружений, которые оказались давно заброшенным форпостом.

База была частично построена в 1959 году, на пике холодной войны. Однако Соединенные Штаты решили отказаться от проекта в 1967 году, определив, что ледяной покров слишком нестабилен для запуска ракет.

По данным WSJ, объект был спроектирован для размещения не менее 600 баллистических ракет средней дальности.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что для США владение Гренландией и контроль над ней — абсолютная необходимость. Он проявлял заинтересованность в покупке острова у Дании еще в 2019 году, но получил отказ. В 2025-м Трампу также указали, что остров не продается и не будет, однако Дания может больше сотрудничать с США.