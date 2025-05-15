СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Северной Осетии

На стрелявшего из автомата в Северной Осетии завели уголовное дело. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по РСО-Алания.

«По данным следствия, в вечернее время на территории автомобильной мойки в городе Ардон неустановленное лицо произвело множественные выстрелы из огнестрельного оружия в трех местных жителей. <…> Потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение, где один из них, несмотря на своевременно оказанную помощь, скончался, не приходя в сознание», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам убийства и покушения на убийство двух и более лиц («е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее, 16 апреля, мужчина открыл стрельбу возле детской площадки в Чите. Он подошел к детям на площадке и пообщался с ними. После того как несовершеннолетние разошлись, он покинул территорию и выстрелил в воздух.