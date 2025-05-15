В Минобороны РФ рассказали подробности освобождения Миролюбовки

Минобороны России в четверг, 15 мая, поделилось подробностями освобождения военнослужащими группировки войск «Центр» населенного пункта Миролюбовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Так, штурмовые подразделения продвигались под интенсивным огнем противника. Преодолевая расстояние под обстрелами артиллерии и атаками вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), российские военнослужащие небольшими мобильными группами смогли пробиться к позициям противника.

Уточняется, что перед наступлением была проведена масштабная артподготовка, а также нанесены авиаудары по укрепленным рубежам Вооруженных сил Украины (ВСУ). После входа в населенный пункт бойцы последовательно очищали его от боевиков, вытесняя их из укрытий.

В военном ведомстве отметили, что в ходе операции было выведено из строя значительное количество бронетранспортеров и пикапов противника. Кроме того, операторы FPV-дронов наносили точные удары по технике, нарушая логистику и переброску вражеских подкреплений. Несмотря на ожесточенное сопротивление, украинские формирования были вынуждены отойти, потерпев существенный урон в личном составе и вооружении.

Как указали в Минобороны РФ, освобождение Миролюбовки — результат слаженного взаимодействия штурмовых отрядов, артиллеристов и операторов беспилотников разных типов.

Накануне, 14 мая, Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российская армия нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка в ДНР.