Операторы FPV-дронов Южной группировки уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ
Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 мая сообщили в Минобороны России.
«Две боевые бронированные машины ВСУ уничтожены расчетами FPV-дронов Южной группировки войск», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что бронеавтомобиль HMMWV американского производства и «Козак» производства Украины были поражены расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 132-й отдельной мотострелковой бригады в момент попытки проведения ротации.
14 мая в Министерстве обороны России сообщили, что расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе населенного пункта Вольное Поле на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО).