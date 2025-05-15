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Операторы FPV-дронов Южной группировки уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 мая сообщили в Минобороны России.

«Две боевые бронированные машины ВСУ уничтожены расчетами FPV-дронов Южной группировки войск», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что бронеавтомобиль HMMWV американского производства и «Козак» производства Украины были поражены расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 132-й отдельной мотострелковой бригады в момент попытки проведения ротации.

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14 мая в Министерстве обороны России сообщили, что расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе населенного пункта Вольное Поле на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО).

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