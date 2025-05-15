В возрасте 97 лет умер один из создателей водородной бомбы Ричард Гарвин
Американский физик и один из создателей первой в мире водородной бомбы Ричард Лоуренс Гарвин скончался на 98-м году жизни. Об этом 14 мая сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на сына Гарвина.
Американский физик умер во вторник, 13 мая, в своем доме в городе Скарсдейл (штат Нью-Йорк).
Ричард Гарвин родился в 1928 году в Кливленде. Уже в 21 год он защитил докторскую диссертацию под руководством легендарного физика Энрико Ферми. Всего в 23 года он вместе с коллегами собрал первую в мире водородную бомбу.
На протяжении следующих десятилетий Гарвин выступал в качестве советника по вопросам науки и ядерной безопасности при многих президентах Соединенных Штатов, начиная с Дуайта Дэвида Эйзенхауэра и заканчивая Биллом Клинтоном.
Американский физик является автором более 500 научных работ и 47 патентов, а также владельцем наград, в том числе Национальной научной медали США в 2003 году.