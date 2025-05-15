Синоптики спрогнозировали дождь и потепление до +18 градусов в Москве 15 мая
Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 15 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +16 до +18 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +8.
В Московской области днем будет от +13 до +18 градусов, а ночью температура может упасть до +5.
Ожидается южный ветер со скоростью 5–10 м/c.
Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.
Ранее, 14 мая, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что май в Москве, в отличие от теплой зимы и аномально жаркого апреля, может продемонстрировать антирекорд.