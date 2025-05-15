Реклама
Прямой эфир
Мир
Марко Рубио запланировал масштабные изменения Совета нацбезопасности США
Мир
Минфин США расширил санкции против Ирана
Армия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Путин отметил глубокие знания победителей Менделеевской олимпиады по химии
Мир
СМИ сообщили о нежелании США приглашать Зеленского на саммит НАТО в июне
Мир
Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле
Мир
Алиханов сообщил о росте товарооборота России и Египта до $9 млрд
Мир
Старовойт сообщил о начале изыскательских работ на ж/д участке Решт – Астара
Авто
Уровень локализации автомобилей в России составил 33%
Мир
США пропустят саммит G20 в ЮАР из-за закона об экспроприации
Экономика
Разработчикам видеоигр грозят штрафы до 5 млн за запрещенный контент
Мир
В «Росатоме» рассказали о строительстве АЭС в Киргизии
Экономика
Банки усилят контроль за операциями с бюджетными средствами
Общество
Первый российский онкосканер запущен в серийное производство
Общество
Сотрудники издательства Individuum были задержаны на фоне обысков в «Эксмо»
Спорт
ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в Суперфинал Кубка РФ по футболу
Экономика
ЦБ выпустит серебряную памятную монету к 100-летию «Артека»
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали дождь и потепление до +18 градусов в Москве 15 мая

Гидрометцентр: в Москве 15 мая ожидается дождь и до +18 градусов
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 15 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +16 до +18 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +8.

В Московской области днем будет от +13 до +18 градусов, а ночью температура может упасть до +5.

Ожидается южный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

И снова аномальная погода: прогноз на майские праздники, День Победы и весь май
Погода в мае в Москве холоднее и дождливее нормы

Ранее, 14 мая, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что май в Москве, в отличие от теплой зимы и аномально жаркого апреля, может продемонстрировать антирекорд.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025