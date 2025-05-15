Участие подозреваемых и осужденных в судах предложили перевести в онлайн
Счетная палата рекомендовала оснастить все колонии и СИЗО системами видео-конференц-связи, следует из отчета ведомства, с которым ознакомились «Известия».
Это позволит сэкономить до 95% средств на конвоирования подозреваемых и осужденных.
Кроме того, как говорится в документе, судебная система пока не в полной мере интегрирована в процессы цифровой трансформации государственного управления. Несмотря на отдельные примеры использования информационных технологий в работе судов, единое цифровое пространство в этой сфере пока не сформировано.
Как показывают результаты анализа, цифровизация судебной системе жизненно необходима: количество дел, поступающих на рассмотрение, ежегодно увеличивается. С 2018 по 2023 год рост составил 23%.
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Берут на спрос: участие заключенных в судах хотят перевести в онлайн