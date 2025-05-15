Сотрудники издательства Individuum были задержаны на фоне обысков в «Эксмо»
Несколько сотрудников издательства Individuum были задержаны на фоне обысков в издательстве «Эксмо», связанных с книгами Popcorn Books. Об этом 14 мая говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале издательства.
«Силовики пришли по адресам сразу нескольких наших коллег — не только домашним, как сообщают СМИ. Работа была точечной. Сейчас наши коллеги допрашиваются следователями в качестве свидетелей», — говорится в публикации.
При этом в издательстве подчеркнули, что не знают, по какой причине были предъявлены обвинения и кто станет подозреваемым. Кроме того, Individuum сообщило о приостановке деятельности в социальных сетях.
Ранее в тот же день пресс-служба «Эксмо» сообщила «Известиям», что правоохранители изъяли у них книги издательства Popcorn Books по делу о пропаганде ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). Там отметили, что юристы «Эксмо» разбираются в ситуации и пытаются получить дополнительную информацию. Официальные копии документов им пока не предоставлены.