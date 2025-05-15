Первый российский онкосканер запущен в серийное производство
В России начался выпуск первых отечественных онкосканеров, сообщили «Известиям» в госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». Речь идет о высокотехнологичном устройстве OneCell Scan 3.0, который производит компания «Ванселл», четверть ее акций принадлежит дочернему холдингу «Ростеха» «АИС».
Аппарат позволяет в автоматическом режиме оцифровывать по 288 гистологических стекол с образцами прооперированных опухолей и биопсий за одну загрузку.
«Он способен безошибочно определять раковые клетки. Это поможет врачам ставить точный диагноз», — отметили в госкорпорации.
Потребность российского рынка в сканерах микропрепаратов оценивается в 1 тыс. устройств. В этом году планируется выпустить 50 штук комплексов.
«В дальнейшем планируем производить до 200 единиц в год. Если потребуется больше, будем производить больше. Мощности предприятия «Ростеха» позволяют полностью закрыть потребность и обеспечить медицинские учреждения комплексом OneCell, который включает и сканер, и цифровую телемедицинскую платформу для патологоанатомических лабораторий», — сообщили в ГК.
Впервые на публике сканер OneCell Scan 3.0 продемонстрировали 14 мая на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».
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Приборная цитадель: первый российский онкосканер вышел в серийный выпуск