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В Канаде из-за лесных пожаров погибли два человека

CTV: в Канаде из-за лесных пожаров погибли два человека
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Фото: REUTERS/Manitoba RCMP
dzen
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В канадской провинции Манитоба из-за лесных пожаров погибли два человека. Об этом в среду, 14 мая, сообщил телеканал CTV со ссылкой на полицию.

«Тела двух человек, предположительно, взрослых мужчины и женщины, были обнаружены утром (13 мая. — Ред.) в районе Wendigo Road в округе Лак-дю-Бонне», — приводит издание заявление правоохранительных органов.

По последним данным, площадь пожаров составляет 100 тыс. га.

Уточняется, что в настоящее время в провинции насчитывается 24 лесных пожара, а их общая площадь составляет 103 тыс. га.

Порядка тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

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Ранее, 23 апреля, сообщалось, что в округе Оушен американского штата Нью-Джерси из-за лесного пожара площадью почти 3,5 тыс. га эвакуировано свыше 3 тыс. человек. По словам официальных лиц, около 1320 строений по-прежнему находятся под угрозой. Уточняется, что на данный момент возгорание локализовано на 10% территории.

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