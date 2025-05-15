Число краж аккаунтов в Telegram выросло вдвое

За первые три месяца 2025 года только одна из русскоязычных групп злоумышленников похитила более 887 тыс. аккаунтов пользователей из России и других стран, тогда как за второе полугодие 2024 года та же группа угнала более 1,2 млн профилей, рассказала «Известиям» старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Мария Синицына.

Она отметила, что это данные только по одной из групп, а всего было обнаружено не менее шести подобных, которые действуют против пользователей Telegram. Для достижения цели преступники стремятся использовать как свежие новостные поводы, так и проверенные уловки: обещание денежных призов и бесплатных подписок, голосование, доступ в приватный канал и другие, побуждая людей вводить конфиденциальные данные на фейковых ресурсах.

Недавно компания впервые зафиксировала «комбо-схему», в которой похищенный аккаунт автоматически начинает распространять мошеннические ссылки, рассказала эксперт.

«Злоумышленники угоняют аккаунты пользователей Telegram, а затем рассылают по списку контактов сообщения с предложением за деньги пройти опрос от имени партии «Единая Россия». Для этого предлагается скачать фейковое мобильное приложение с Android-трояном, после его установки преступники получают возможность вывести деньги со счетов жертвы», — уточнила Синицына.

После угона аккаунта в мессенджере преступники получают информацию из переписок. Они рассылают сообщения по списку контактов, группам пользователя, а также в каналы, если у учетной записи были права администратора, с просьбой о финансовой помощи или ссылки на фишинговые и мошеннические страницы, добавила эксперт. Помимо этого, украденные аккаунты продаются через маркеты в веб-панели или Telegram-ботов.

Рост числа краж аккаунтов в Telegram — опасный тренд, особенно учитывая масштабы, с которыми действуют киберпреступники, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Одна из причин уязвимости пользователей — недостаточный уровень защиты самих аккаунтов. Telegram должен продолжать развивать инструменты защиты, такие как уведомления о входе, расширенные настройки приватности и борьба с фишингом», — сказал депутат «Известиям».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В порядке вреда: число краж аккаунтов в Telegram выросло вдвое