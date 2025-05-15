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Эксперты объяснили правила ЦБ по ограничению на переводы дропов в 100 тыс. рублей

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В Ассоциации развития финграмотности (АРФГ) разъяснили, как будет работать ограничение на переводы в 100 тыс. для дропов. Новые правила в отношении людей, чьими картами аферисты пользовались для кражи и вывода денег, вступают в силу с 15 мая.

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Если человек случайно оказался в базе регулятора и ему ограничили доступ к онлайн-сервисам или ввели запрет на переводы более 100 тыс. рублей в месяц, он может обжаловать это решение, напомнили в ЦБ. Для этого нужно обратиться с заявлением в любой из банков, клиентом которого человек является.

«В финансовой организации проведут расследование и, убедившись в добросовестности клиента, инициируют так называемую процедуру апелляции, включающую диспутный запрос в Банк России», — пояснили в АРФГ.

Там уточнили: в заявлении нужно опровергнуть, что у человека были корыстные цели при передаче карты мошеннику, то есть не было вознаграждения за передачу карты, ее данных, снятия поступивших средств или предоставления доступа к онлайн-банку. Если карту украли (а на ней был написан пин-код), нужно как можно раньше обратиться в банк для ее блокировки.

«Чем больше пройдет времени, тем больше сомнения в том, что карта попала в руки мошенников случайно», — добавили в ассоциации.

Как уточнили в ЦБ, лимит в 100 тыс. рублей позволит добросовестным клиентам, которые попали в базу случайно или неумышленно оказались сообщниками мошенников, без трудностей погашать долги и совершать жизненно важные операции и при этом не заниматься сомнительными переводами. Кроме того, ограничения не распространяются на переводы юридическим лицам. Это значит, что люди смогут и далее совершать покупки в магазинах и на маркетплейсах, оплачивать счета.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ушли на базу: как будет работать ограничение на переводы в 100 тыс. для дропов

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