В кабмине допустили рост цен на топливо выше инфляции

Участники заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов в правительстве допустили рост розничных цен на топливо выше инфляции. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения.

По его словам, на совещании поднимался вопрос повышения акцизов как фактор возможного роста розничных цен дополнительно выше инфляции. Он отметил, что участники совещания допустили рост розничных цен в стране на уровень роста акцизов.

Кроме того, собеседник отметил, что на мероприятии было принято решение продлить запрет на экспорт для непроизводителей до октября текущего года.

Как писали «Известия», из-за падения цен на нефть в настоящее время рентабельность реализации нефтепродуктов в России для вертикально интегрированных компаний отрицательная. Как отмечали источники в отрасли, нефтяные компании «акцизов платят больше, чем получают возмещение по демпферу».

Между тем эксперты не торопятся с оценками, насколько могут вырасти розничные цены на топливо. Потому как многое будет зависеть от уровня самой инфляции.

Эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков напоминает, что в прошлом году рост стоимости дизельного топлива уложился в уровень инфляции, а бензина нет.

«Основной сезон потребления топлива только начинается. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, если инфляция реально упадет к тем значениям, которые запланированы в бюджете, то уложиться в этот уровень будет сложно. И не исключено, что мы не только по бензину можем превысить уровень инфляции, как это было в 2024-м, но и по дизелю. Тем более если правительство пойдет на дальнейшее уменьшение расходов бюджета и вернется к идее сократить выплаты по демпферу, как это было в 2023-м», — считает собеседник «Известий».

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Нефть числа: в правительстве допустили рост цен на топливо выше инфляции