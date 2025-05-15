Банки усилят контроль за транзакциями с соцвыплатами, которые имеют признаки обналичивания — речь идет о маткапитале, пособиях на детей, а также выплатах бойцам специальной военной операции (СВО) и их семьям. ЦБ будет требовать более тщательного контроля за такими операциями — это следует из обновленного проекта положения регулятора 375-П (есть у «Известий»). Если финорганизация признает перевод подозрительным, в будущем сомнительные операции этого клиента могут блокировать и дополнительно проверять.

Под категорию соцподдержки подходят материнский капитал и жилищные сертификаты, уточнила глава департамента комплаенса Совкомбанка Марина Бурдонова. Также речь идет о выплатах участникам СВО на Украине и их семьям, детских пособиях и перечислениях на ребенка, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Банки обязаны документально фиксировать необычные операции, критерии которых указаны в положении 375-П, уточнил замруководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов. По каждой из них кредитная организация анализирует профиль клиента, основных контрагентов, основания совершаемых операций и другие параметры. После анализа банк принимает субъективное решение о наличии подозрений в отмывании денег — если они есть, организация обязана сообщить об операции в Росфинмониторинг.

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Охота за признаком: выплаты на детей и участникам СВО рискуют оказаться заблокированными