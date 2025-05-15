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В парламенте РФ рассказали о возможных темах переговоров с Украиной

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Фото: РИА Новости/POOL/Сергей Карпухин
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Вопросы коллективной безопасности и принадлежности территорий могут стать центральными на встрече представителей РФ и Украины в Турции, заявили «Известиям» в российском парламенте.

Стамбул 2.0: что известно о возможных переговорах России и Украины 15 мая
Информация об уровне встречи не разглашается

«На мой взгляд у нас есть все основания и возможности быть последовательными и вести разговор с позиции определения подходов к проблеме коллективной безопасности. Российско-украинский конфликт — часть других больших проблем. К сожалению, решить эти вопросы только на уровне РФ и Украины не получится. Это начало переговоров, которые могут идти дальше по нарастающей», — заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Политик не исключает, что сторонам удастся договориться о подготовке предложений для документа, в котором, в частности, будут обозначены подходы к территориальным вопросам и прекращению боевых действий.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркнул, что переговоры с Украиной в Стамбуле должны проходить с учетом наработок переговоров 2022 года и реальной ситуации. В тот момент территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей официально не входили в состав РФ. Территориальный вопрос может стать одним из центральных.

«Эти территории конституционно наши. Они вошли в состав России по результатам референдумов, проведенных в каждом из четырех регионов. И если там будут оставаться украинские войска, это будет оккупация», — заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Территориальные принципы: с чего может начаться диалог России и Украины

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