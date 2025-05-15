ЦАХАЛ сообщила о ранении двоих израильтян при стрельбе на Западном берегу реки Иордан
Двое граждан Израиля получили тяжелые ранения в результате теракта с обстрелом автомобиля на шоссе возле поселения Брухин на Западном берегу реки Иордан. Об этом в среду, 14 мая, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своемTelegram-канале.
«В результате атаки двое израильских мирных жителей получили ранения различной степени тяжести и в настоящее время проходят лечение», — говорится в заявлении.
Уточняется, что израильские военнослужащие начали поиски нападавшего.
Ранее, 13 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны в ближайшие дни войдет в сектор Газа, чтобы полностью разгромить радикальное палестинское движение ХАМАС. По его словам, боевые действия не прекратятся, пока цель не будет достигнута. Даже если палестинское движение отпустит 10 заложников, израильская сторона не остановится, подчеркнул премьер-министр.