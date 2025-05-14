Минфин США расширил санкции против Ирана
США расширили санкции в отношении Ирана, под ограничения попали в том числе компании из Китайской Народной Республики (КНР). Это в среду, 14 мая, следует из пресс-релиза министерства финансов Соединенных Штатов.
Так, санкции ввели против шести физических лиц и еще 12 юрлиц из Ирана и КНР.
Всё их имущество, расположенное на территории США, будет заблокировано. То же самое произойдет с организациями, которые на не менее чем 50% принадлежат попавшим в санкционный список людям.
3 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сведет поставки иранской нефти к нулю и добьется банкротства страны, если Иран откажется от ядерной сделки. Он добавил, что Соединенные Штаты предлагают Ирану новый путь к более привлекательному будущему.