Марко Рубио запланировал масштабные изменения Совета нацбезопасности США
Госсекретарь США Марко Рубио собирается серьезно уменьшить состав и внести радикальные изменения в работу Совета национальной безопасности страны. Об этом в среду, 14 мая, сообщает телеканал NBC News.
«Вместо того, чтобы большой штат вырабатывал политические рекомендации для президента, идея состоит в том, чтобы создать версию в соответствии с тем, что предпочитает [президент США Дональд] Трамп — более сверху вниз, когда президент дает указания советнику по национальной безопасности, который затем руководит персоналом для выполнения этих приказов», — говорится в материале.
Совет национальной безопасности, который управляется из Белого дома, является основным центром координации политического процесса в правительственных агентствах, уточнил телеканал.
Когда Трамп вступил в должность, в СНБ было 300 сотрудников, а в январе их сократили примерно до 150. Ожидаемые сокращения могут уменьшить штат до 50–60 человек, но окончательное решение еще не принято.
4 мая в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о возможном преемнике, Трамп заявил, что им может стать американский вице-президент Джей Ди Вэнс, а также госсекретарь США Марко Рубио.
В этом же интервью американский президент сообщил, что не собирается баллотироваться на третий срок. Также Трамп добавил, что не намерен вмешиваться в выбор будущего преемника на пост главы государства.