Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом в среду, 14 мая, сообщило Минобороны России.
«Около 21:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области», — следует из заявления военного ведомства в Telegram.
Ранее в этот день Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 13:30 до 13:40 мск дежурные средства ПВО ликвидировали два украинских дрона над Белгородской областью.