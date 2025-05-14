ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в Суперфинал Кубка РФ по футболу

Московский футбольный клуб (ФК) ЦСКА дома обыграл питерский «Зенит» со счетом 2:0, матч проходил 14 мая на «ВЭБ Арене». После победы москвичи вышли в Суперфинал Кубка России по футболу.

В составе армейцев отличились Матвей Кисляк (на 37-й минуте) и Тамерлан Мусаев (на 90+2-й), отмечает «Спорт-Экспресс». На 45-й минуте в конце первого тайма Ивану Облякову не удалось забить с пенальти.

По сумме двух матчей счет стал ничейным — 2:2. Таким образом, была проведена серия послематчевых пенальти, где игроки ЦСКА снова были точнее — 4:3. В составе «Зенита» не удалось реализовать удары Александру Соболеву и Густаво Мантуану.

В матче за главный приз армейцы встретятся с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом», команды сыграют 15 мая. Суперфинал пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».

10 мая ЦСКА также обыграл «Краснодар» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в Москве и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа на 69-й минуте матча. Благодаря победе ЦСКА клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сократил отрыв от «Краснодара» до одного очка.