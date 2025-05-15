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Соглашение ЕАЭС и Ирана откроет новые возможности для экспорта из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, вступающее в силу 15 мая, откроет российским компаниям новые конкурентные возможности. Об этом заявил «Известиям» вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран, с одной стороны, создает лучшие конкурентные условия для выхода российских экспортеров на иранский рынок с населением 90 млн человек, а с другой стороны, позволяет увеличить товарное предложение на нашем внутреннем рынке», — отметил Оверчук.

По его словам, Иран, десятилетиями защищавший свой рынок и развивавший внутренние производственные компетенции, впервые открывает его для товаров из третьих стран. Это решение стало возможным благодаря особым отношениям доверия между Ираном и ЕАЭС и свидетельствует о формировании нового экономического макрорегиона, на территории которого обеспечено свободное движение товаров.

Соглашение позволит российским экспортерам поставлять в Иран продукцию, ранее неконкурентоспособную из-за высоких пошлин, а ежегодная экономия на ввозных таможенных сборах при нынешних объемах торговли, по словам Оверчука, составит не менее $300 млн.

«Наибольшие выгоды, например, получат экспортеры проката и железорудного сырья, металлоконструкций и изделий из металлов, труб, цветные металлов, бумаги, радиолокационной аппаратуры. В сельскохозяйственном секторе преимущества от либерализации торговли ожидаются при экспорте зерновых, подсолнечного, соевого и рапсового масла, а также семян подсолнечника», — подчеркнул заместитель председателя правительства.

Кроме того, соглашение станет стимулом для роста загрузки международного транспортного коридора Север – Юг в обоих направлениях, заключил он.

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Ранее, 6 мая, российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Сообщалось, что стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Ранее, 21 апреля, Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Отмечалось, что документ предусматривает равноправное и взаимовыгодное сотрудничество стран в сферах политики, обороны, экономики, безопасности, торговли, инвестиций, а также энергетики, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций.

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