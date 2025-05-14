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Лидер АдГ указала на необходимость возобновить импорт природного газа из РФ

Сопредседатель АдГ Вайдель: ФРГ нужно возобновить импорт природного газа из РФ
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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ФРГ нужно восстановить работу атомных электростанций (АЭС) и возобновить импорт природного газа из России, чтобы справиться с кризисом в промышленности. Об этом 14 мая заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель во время обсуждения по итогам выступления германского канцлера Фридриха Мерца в бундестаге.

По ее словам, невозможно добиться экономического восстановления без надежного и доступного по цене энергоснабжения. Она подчеркнула, что это возможно только путем иной энергетической политики.

«Пора покончить с энергопереходом. Необходимо активно форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике, дешевому природному газу из России», — заявила политик, речь которой транслировалась на сайте бундестага.

Кроме того, Вайдель отметила стремительное снижение промышленного производства в ФРГ на фоне повышенных цен на энергоносители. Она подчеркнула, что такая конъюнктура способствует росту безработицы.

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Агентство Bloomberg 5 мая сообщило, что Европейская комиссия (ЕК) намерена предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года. Уточнялось, что данную меру страны Европы собираются предпринять из-за того, что стремятся разорвать отношения с Россией, которая когда-то была их крупнейшим поставщиком энергоносителей.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что ЕС вряд ли удастся расторгнуть контракты на поставку российского газа. Юрист в области энергетики Агнешка Эсон подчеркнула, что оставшиеся российские каналы поставок после 2022 года продолжают работу без сбоев.

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