Лидер АдГ указала на необходимость возобновить импорт природного газа из РФ
ФРГ нужно восстановить работу атомных электростанций (АЭС) и возобновить импорт природного газа из России, чтобы справиться с кризисом в промышленности. Об этом 14 мая заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель во время обсуждения по итогам выступления германского канцлера Фридриха Мерца в бундестаге.
По ее словам, невозможно добиться экономического восстановления без надежного и доступного по цене энергоснабжения. Она подчеркнула, что это возможно только путем иной энергетической политики.
«Пора покончить с энергопереходом. Необходимо активно форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике, дешевому природному газу из России», — заявила политик, речь которой транслировалась на сайте бундестага.
Кроме того, Вайдель отметила стремительное снижение промышленного производства в ФРГ на фоне повышенных цен на энергоносители. Она подчеркнула, что такая конъюнктура способствует росту безработицы.
Агентство Bloomberg 5 мая сообщило, что Европейская комиссия (ЕК) намерена предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года. Уточнялось, что данную меру страны Европы собираются предпринять из-за того, что стремятся разорвать отношения с Россией, которая когда-то была их крупнейшим поставщиком энергоносителей.
В свою очередь агентство Reuters сообщило, что ЕС вряд ли удастся расторгнуть контракты на поставку российского газа. Юрист в области энергетики Агнешка Эсон подчеркнула, что оставшиеся российские каналы поставок после 2022 года продолжают работу без сбоев.