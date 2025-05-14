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В ГД отреагировали на согласование 17-го пакета санкций накануне переговоров

Депутат Чепа увидел в согласовании санкций ЕС нежелание завершения конфликта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Согласование нового санкционного пакета накануне переговоров России и Украины говорит о том, что страны Евросоюза (ЕС) не хотят завершения украинского конфликта. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал в среду, 14 мая.

«Они этот конфликт организовывали, и они всё делают для того, чтобы конфликт продолжался и шел, по их выражению, до последнего украинца», — сказал парламентарий в беседе с Lenta.Ru.

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Ранее, 14 мая, агентство AFP сообщило, что послы стран Евросоюза (ЕС) согласовали 17-й пакет санкций, направленных против России, пишет Life.Ru.

Под санкции попадут суда, которые относят к российскому «теневому флоту», а также компании из Китая, ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнама и Узбекистана, содействующие обходу ограничений на торговлю энергоресурсами, сообщает 360.ru.

13 мая газета Handelsblatt сообщила, что страны ЕС не смогут согласовать жесткие меры в новом пакете антироссийских санкций, так как это может привести к протесту со стороны некоторых стран, которые являются частью объединения. Уточняется, что в список санкций не были включены спорные предложения, так как это могло бы вызвать наложение вето со стороны Венгрии или Словакии.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве 8 мая рассказала, что ЕК намерена принять 17-й пакет санкций, направленных против РФ, к 20 мая.

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