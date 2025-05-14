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Израильские военные обстреляли позиции миротворцев ООН в Ливане

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прямой наводкой обстреляла позиции миротворцев ООН к югу от ливанской деревни Кфар-Шуба. Об этом 14 мая сообщили миротворческие силы ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Указывается, что миротворцы зафиксировали два выстрела, при этом их позиции были поражены единожды. Отмечается, что в последнее время миротворческий контингент неоднократно сталкивался и с другими примерами «агрессивного поведения» израильтян.

«ВСООНЛ обеспокоены недавними агрессивными действиями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в отношении личного состава и сил ВСООНЛ вблизи «голубой линии», — указано в заявлении миссии ООН в соцсети X (бывш. Twitter).

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По данным ВСООНЛ, этот обстрел стал первой прямой атакой на позиции миротворцев в Ливане с ноября 2024 года. Тогда миротворческие силы сообщили, что четверо итальянских миротворцев были ранены в результате попадания боевых снарядов по их позиции на юге Ливана. В сообщении отмечается, что «ракеты, вероятно, были выпущены движением «Хезболла» или связанными с ним группами». В миссии указали, что неприкосновенность помещений и персонала ООН должна соблюдаться всегда.

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