Вагенкнехт раскритиковала Евросоюз за очередные антироссийские санкции
Европейский союз (ЕС) выставляет себя на посмешище, принимая очередные антироссийские санкции. Об этом 14 мая сообщила лидер германской партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт.
«Европейцы выставляют себя дураками: 16 неэффективных пакетов санкций, которые в первую очередь нанесли ущерб европейской экономике», — написала она в соцсети X (бывш. Twitter).
По ее словам, новые рестрикции не способствуют установлению мира на Украине, лишь затрудняя достижение мирного урегулирования.
Ранее в этот день агентство AFP сообщило о согласовании Евросоюзом 17-го пакета санкций против РФ. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новый санкционный список вошли 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, заявил, что очередной пакет антироссийских санкций демонстрирует слабость ЕС «в его жалких попытках развалить экономику» РФ. Он подчеркнул, что Москва адаптировалась ко всему, что против нее вводит Брюссель.